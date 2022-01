Lisanne is 1,5 jaar na ernstig ongeluk nog steeds niet hersteld: ‘Wat als ik niét was gaan skeeleren?’

Fietser gewond bij botsing op kruising in Neer­bosch-Oost

NIJMEGEN - Een fietser is donderdagochtend in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost even voor half negen tegen een auto aangebotst. Hij is met onder andere verwondingen aan zijn arm per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

