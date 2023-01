Literaire Boyband combineert muziek en poëzie op debuutalbum: ‘Wat we doen is oprecht’

Met een releaseshow op 17 januari in Merleyn stellen de vijf bandleden van Boyband album In Canon voor. Het bevat twaalf nummers, van dansbare hits tot literaire uitingen. De vijfkoppige band bestaat sinds 2018 en stond eerder op het Wintertuinfestival en op Lowlands. Op het podium wisselen ze muziek en voordracht af. Dat doen ze vaak begeleid door danspasjes en zwoele blikken, zoals het een echte boyband betaamt.

Drie van de vijf leden – dichter Wout Waanders, striptekenaar Jelko Arts en muzikant Laurens van de Linde – komen uit Nijmegen. Ze kennen elkaar van de studie Nederlands aan de Radboud Universiteit. De andere twee leden, theatermakers Koen Frijns en Martin Rombouts, kwamen ze tegen op literaire feestjes.

Popcultuur en literatuur

De Boyband begon als een podiumact van vijf dichters waarbij de leden de dansjes en bewegingen van een boyband koppelen aan hun teksten. Een mengeling van popcultuur en literatuur.

Waanders: ,,Tijdens de coronacrisis konden we niet optreden, toen ontstond het idee voor een album.” ,,Een album past goed in ons verhaal", vult Jelko Arts aan. ,,Het is, net als een boyband, een typisch jaren-90-ding. Er zitten veel nadelen aan een plaat: je kan geen pasjes doen, kushandjes werpen of knipogen naar de mensen in de zaal. Maar je kunt wel vrij makkelijk gasten uitnodigen of doen alsof je een radioprogramma bent.”

Waanders: ,,Het uitgangspunt van de literaire boyband was om literaire teksten niet zomaar voor te lezen. We wilden iets nieuws doen, mogelijkheden onderzoeken. Daarom zitten er zowel boybandliedjes in het album als iemand die een voicemail inspreekt. De plaat gaat over eenzaamheid, dat speelde tijdens de coronacrisis. Mannelijkheid is een thema, maar ook alles wat je tegenkomt in het leven van dertigers en eind-twintigers. Maar we zijn niet erg geëngageerd. Er staat ook een feestnummer op.”

Samenzang en standaardwerken

De naam In Canon heeft twee betekenissen. Het verwijst naar samenzang waarbij ieder zijn eigen stem heeft. Maar er is ook de literaire canon waarin alle standaardwerken staan. Er staan zowel liedjes als literatuur op het album. ,,Sommige nummers lenen zich heel goed voor de radio", vindt Jelko Arts. ,,Maar op het album staat ook een ingesproken voicemailbericht. Daar kan een deejay niets mee. Die spanning vind ik heel leuk.”

In een van de nummers heeft Adriaan van Dis een soundbite. Hij zegt: ‘Wat een feest, wat een feest, ik heet naar een discotheek'. Jelko Arts: ,,Iemand op de Radboud Universiteit had bedacht dat het leuk zou zijn om dat nummer te spelen bij de uitreiking van zijn eredoctoraat aan de Radboud Universiteit. We zagen ertegen op, maar uiteindelijk vond Van Dis het heel leuk. Ik hoop dat hij naar het hele album gaat luisteren.”

‘In Canon’ van Boyband staat vanaf 17 januari op Spotify en op andere platforms.

Een langere versie van dit artikel is eerder verschenen in universiteitsblad VOX.

Volledig scherm De Literaire Boyband op Lowlands. © Aline Arts

