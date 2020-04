LIVE | Bonnenregen in Nijmegen: al 248 boetes uitgedeeld, 22 nieuwe ziekenhuisopnames in Gelderland

Nieuwbouw in Lent verplaatst zodat hotelgas­ten Van der Valk uitzicht behouden

18:03 NIJMEGEN - Nog voordat er is gebouwd in de nieuwe wijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord is het plan al aangepast. Er komen meer woningen en enkele bouwblokken worden verplaatst vanwege het uitzicht van hotel Van der Valk. De toekomstige centrumwijk voor Nijmegen-Noord, Hof van Holland, heeft op de tekentafel al een flinke gedaantewisseling ondergaan.