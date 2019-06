LIVE | Eerste megaconcert in de Goffert in Nijmegen gaat van start met Navarone en Bon Jovi

Babbeltruc werkt in Nijmegen-Oost, maar niet in Bottendaal

10:30 NIJMEGEN - Of de Nijmegenaar hem kan helpen. Hij is net in de straat om de hoek komen wonen en heeft zichzelf nu buitengesloten. Zijn portemonnee ligt binnen en hij moet naar Doetinchem om bij zijn vriendin die in een bejaardenhuis werkt, de sleutel op te halen. Of hij 15 euro kan lenen, geld dat hij later die dag zou terugbrengen.