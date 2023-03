LIVE eredivisie | FC Utrecht hoopt rampweek tegen NEC achter zich te laten

Vrouw (19) die zorgperso­neel met messenlade dreigde ‘af te maken’ veroor­deeld tot werkstraf

Een 19-jarige vrouw die bij Pluryn in Groesbeek woonde en medewerkers bedreigde en mishandelde, is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan tachtig voorwaardelijk. Als voorwaarde stelt de rechtbank opname en behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek.