LIVE eredivisie | FC Utrecht keert wedstrijd tegen NEC om

Ronnie houdt Nijmegen schoon: 'Ik vind soms dingen op straat waar ik om moet lachen'

Ze zijn vaak te zien in de straten, parken en in het centrum van Nijmegen: de medewerkers in het afval en groen van afvalbedrijf Dar. Ronnie van Heeswijk (51) is één van hen. Hij vertelt het hoe is om in onze stad afval te prikken en prullenbakken te legen.