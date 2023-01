LIVE eredivisie | Problemen in de defensie van Sparta: Vriends en Auassar er allebei uit

Heeft Rijkswater­staat met AAA en -CC een nieuwe code om het waterpeil uit te drukken?

TOLKAMER - Wat is nou precies de waterstand van de Rijn bij Tolkamer, de Waal bij Nijmegen of de IJssel bij Doesburg? Dit was de afgelopen dagen amper te zien, omdat de waterstand werd uitgedrukt in AAA en -CC. Het probleem lijkt inmiddels opgelost.

27 januari