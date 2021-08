LIVE | Evenementensector komt in Nijmegen in actie tegen coronabeleid: ‘Streven naar eerlijke behandeling’

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen worden soortgelijke protestmarsen gehouden onder de noemer Unmute Us . Premier Mark Rutte maakte ruim een week geleden bekend dat festivals tot zeker 20 september niet kunnen doorgaan. Eendaagse evenementen in de buitenlucht of een open tent mogen wel zonder 1,5 meter afstand plaatsvinden, maar alleen met een coronatoegangsbewijs en vaste zitplaatsen. Ook geldt een maximum van 750 bezoekers. ‘We streven naar een eerlijke behandeling en een duidelijk perspectief’, zeggen de mensen van Unmute Us.

Van de Waalkade naar de Vasim

De organisatie achter de demonstratie in Nijmegen roept iedereen op mee te doen. Voorbeelden van evenementenbedrijven die zich hebben aangesloten, zijn onder meer poppodium Doornroosje en festivalorganisator Drift uit Nijmegen. Ook de initiatiefnemers van de jaarlijkse Zwarte Cross in Lichtenvoorde en Down The Rabbit Hole, dat normaal gesproken in Ewijk wordt gehouden, laten weten de actie te steunen.



Die begint om 14.00 uur aan de Nijmeegse Waalkade met enkele sprekers. Vervolgens is het de bedoeling dat alle deelnemers onder begeleiding van enkele wagens en artiesten via het stadscentrum richting voormalig fabrieksgebouw de Vasim lopen. De organisatie verzoekt iedereen waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer dit niet lukt.