LIVE | Lang lint van actievoerders tegen coronabeleid trekt door Nijmegen: ‘Cultuur is essentieel!’

CORONAVIRUS LIVE | Duizenden mensen demonstre­ren tegen ‘festival­ver­bod’, te druk bij protest Amsterdam

15:56 In het hele land zijn vanmiddag betogingen tegen de restricties voor festivals en evenementen. De betogers zijn de straat opgegaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. In New York vieren 60.000 mensen bij een concert in Central Park vandaag het einde van de lockdown. Bij het Prinsengrachtconcert in Amsterdam zijn vanavond slechts 1600 toeschouwers. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.