LIVE | Nijmeegse vrouw die Baudet zou hebben bedreigd, krijgt strafeis te horen

Ruzie om sigaret leidde tot steekpar­tij in jeugdgevan­ge­nis, erkent Nijmege­naar

13:46 Ruzie om een sigaret heeft geleid tot een fikse steekpartij in jeugdgevangenis Intermetzo in Lelystad. Een 23-jarige man stak vlak voor kerst een medebewoner met een mes meerdere malen in buik, borst en schouder. Dat bekende de uit Nijmegen afkomstige Davey B. voor de rechtbank in Lelystad. Hij wordt verdacht van poging tot moord.