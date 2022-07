Live: silent talkshow Via 44 met hoofdredacteur Yeliz Çiçek van Vogue, vanaf het terras van LUX

Op een podium op het terras van LUX in Nijmegen verzorgen de twee gastheren een silent talkshow op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 juli. Wie mee wil luisteren, kan een koptelefoon opzetten. Wie er niet bij kan zijn, bijvoorbeeld omdat het te warm is, kan het gesprek met Yeliz Çiçek via deze livestream volgen. De shows duren van 20.00 tot 21.00 uur.



De eerste gast Yeliz Çiçek (1986) die op dinsdag 20.00 uur aanschuift bij Via 44, hielp al als puber mee in de snackbars van haar vader in Nijmegen. Als kind van laaggeschoolde ouders kreeg ze toch alle gelegenheid zich te scholen. Na haar VWO studeerde ze communicatiewetenschappen en volgde de kunstacademie Artemis in Amsterdam.