Live Vierdaagse | Boeren willen toch actie voeren en stappen naar rechter • Man (19) neergestoken bij feesten

MET VIDEO Arrestatie­team houdt verwarde man aan in metershoge hijskraan in Nijmegen

NIJMEGEN - Hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag uren bezig geweest met een verwarde man in een hijskraan. Uiteindelijk moest een speciaal arrestatieteam in actie komen om de man naar beneden te krijgen.

17 juli