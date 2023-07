Live Vierdaagse | Drankprijs doet velen pijn: 2 witbier voor 16,90 euro | Bierblik-handel barst los| Bruls zingt níet

De Nijmeegse Vierdaagsefeesten zijn begonnen. Om een uur of twee vanmiddag gingen de eerste bars open. Na de officiële aftrap om 16 uur op liefst 22 podia tegelijk gaat Nijmegen een week in met vermoedelijk zo'n 1,5 miljoen bezoekers en meer dan duizend optredens. Wil je van dag tot dag de beste tips? Lees dan dit artikel. Volg via ons liveblog hier de Vierdaagsefeesten op de voet!