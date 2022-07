Live Vierdaagse | Streep door deel feestprogramma • Bijna 4000 afhakers bij Vierdaagse • Op Wedren nu 40 graden

NS verrast door Vierdaagse-gekkenhuis op station Nijmegen: ‘Máár geen zorgen, iedereen komt thuis’

NIJMEGEN - Lange wachtrijen buiten het station. Volle perrons binnenin. De eerste avond van de Vierdaagsefeesten mondde op station Nijmegen uit in een gekkenhuis. Ook de NS had het niet zó druk verwacht. Maar geen zorgen, sust de spoorvervoerder: iedereen komt thuis in de Vierdaagseweek.

18 juli