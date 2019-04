LIVE | Werkstraf geëist tegen Nijmeegse (21) voor bedreigen Thierry Baudet

Velthuis herhaalt: op Dukenburg wordt niet bezuinigd

15:51 NIJMEGEN - Wordt er nou wel of niet bezuinigd door de gemeente Nijmegen op jaarmarkt ‘Dit Is... Dukenburg’? Wethouder Bert Velthuis (Wijken) moet in de gemeenteraad helderheid verschaffen. De fracties VoorNijmegen.Nu, GroenLinks en CDA stellen er vragen over na een ambtelijk schrijven dat er wel degelijk gekort gaat worden.