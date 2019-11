LIVE | Zevenheuvelenloop van start, duizenden hardlopers in actie

fotoserie Achtdui­zend renners doen mee aan sfeervolle Zevenheuve­len­nacht

16 november NIJMEGEN - Officieel was de limiet gesteld op zevenduizend deelnemers. Maar de belangstelling voor de 7 kilometer die de Zevenheuvelennacht in Nijmegen telt, was zo groot dat de inschrijving iets langer open bleef staan. Resultaat: achtduizend enthousiaste hardlopers die een sfeervol verlicht parcours mochten lopen.