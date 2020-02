LIZ Grand Café aan de Lentse Plas blijft twee weken langer open tot verbouwing

Vrijdaginterview ‘Ik moest vooraf een formulier invullen, voor als je gekidnapt wordt. Dat heb ik maar niet aan mijn moeder verteld’

11:28 Anna Simon, internist in het Radboudumc, kwam vorige week dinsdag terug uit Congo. Ze was drie maanden teamlid van Artsen zonder Grenzen in de strijd tegen de ebola-epidemie. In 2014 was ze voor hetzelfde doel al eens uitgezonden naar Sierra Leone.