Lockdown: minder school, meer coronafeestjes voor Nijmeegse jongeren?

Vrouwen met tape vastgebon­den en onder schot gehouden bij overval in Nijmeegse woning

17 december NIJMEGEN - Twee vrouwen zijn bij een woningoverval in Nijmegen met tape aan handen en voeten vastgebonden en met een vuurwapen onder schot genomen. Dat gebeurde op 23 mei 2018 in een woning in de wijk Zwanenveld. Een van de twee was destijds minderjarig.