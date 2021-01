Lockdown-vermaak in aantocht: kades en uiterwaarden gaan overlopen door hoog water

De oorzaak is een periode van flinke regen die er vanaf donderdag zit aan te komen in onder meer het stroomgebied van de Rijn. ,,In combinatie met hoge temperaturen neemt die regen ook een hoop sneeuw mee’’, verwacht hoogwaterdeskundige Alphons van Winden van Bureau Stroming en Waterpeilen.nl. ,,Neerslag is nooit helemaal zeker, maar zoals het er nu naar uitziet, verwacht ik een hoogwaterpiek in de Waal ergens rond volgende week woensdag of donderdag.’’

Veerdiensten gestremd

Die piek is hoger dan vorig jaar, toen bijvoorbeeld al een laag gedeelte van de Nijmeegse Waalkade onder liep. Iets meer onzeker is de neerslagverwachting voor de Belgische Ardennen, waar de Maas haar water vandaan haalt.



,,Maar daar zou de piek dan maandag of dinsdag in het Gelderse deel van de Maas passeren.’’ Die piek is waarschijnlijk ook iets hoger dan vorig jaar, toen verschillende veerponten uit de vaart moesten worden genomen. Ook in de IJssel worden vermoedelijk veerdiensten gestremd.



Als het goed voorspeld is, blijft de regenperiode beperkt tot drie dagen. ,,Pas als het bovenop wat er nu moet gaan vallen aansluitend nog eens drie dagen flink gaat regenen, kom je in de buurt van echt extreme waterstanden zoals in 1995.’’ In dat jaar moesten grote gedeelten van het rivierengebied ontruimd worden, omdat de dijken dreigden door te breken. Ter vergelijking: Van Winden denkt voor het waterpeil bij Lobith nu aan zo’n 14 meter, in 1995 was dat 16,83 meter. ,,Maar dat zit er dus echt niet in.’’