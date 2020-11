Lockdown voor scholen? Dat zien ze zelf ondanks besmettingen écht niet zitten

Exacte aantallen kan Jacques Marsmans, rector van het Elzendaalcollege in Gennep niet noemen. ,,Maar het is ook bij ons beperkt”, geeft hij aan. Toch klinkt Marsmans bezorgd over met name het gebrek aan afstand dat leerlingen onderling kunnen houden.



,,Jongeren gedragen zich als jongeren. Die zijn niet de hele dag bezig met afstand houden. Bovendien gaat dat fysiek ook niet in een klaslokaal met 30 leerlingen.”



Marsmans ziet daarom eventueel een oplossing om met halve klassen te gaan werken. ,,Dan kun je ook in het lokaal wat meer afstand houden en kun je beter toezien dat leerlingen in de pauze ook afstand houden.”