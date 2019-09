Loes en Mark verkopen Hotel Credible: ‘We willen volop gaan genieten van het ouderschap’

NIJMEGEN - Hotel Credible gaat over in andere handen. Selmar de Roo wordt per december de nieuwe eigenaar van de succesvolle Nijmeegse horeca-onderneming. Hij is tevens eigenaar van restaurant en brouwerij De Hemel.

Het hotel op de kruising van Kelfkensbos en Hertogstraat was sinds 2013 in handen van Mark Nijhuis (39) en zijn vriendin Loes de Kort (28). Zij verwachten in februari ouders te worden van een tweeling en hebben om die reden besloten een stap terug te doen.

Quote We willen volop kunnen genieten van het ouderschap. ,,We willen volop kunnen genieten van het ouderschap”, verduidelijkt Nijhuis. ,,Eigenlijk waren we nog niet klaar met Credible, maar toen er zich via een horecamakelaar een interessante koper aandiende, hebben we toegehapt. Gevoelsmatig was het lastig, rationeel gezien is dit de juiste keuze.”

Op maandag 2 december start De Roo (35) als nieuwe eigenaar van Credible. Hij neemt het volledige personeelsbestand over. Volgens hem gaan klanten niets merken van de eigenaarswissel. ,,Het product van Credible is goed. Er heerst een fijne, beetje Berlijns aandoende vibe die goed bij Nijmegen past. Dat blijft zo. Dit is een stille overname.”

Flink gegroeid in zes jaar

Over het bedrag dat met de deal gemoeid is, doen beide partijen geen uitspraken. Wel bevestigt Nijhuis winst te hebben gemaakt, vergeleken met het bedrag dat hij in 2013 neertelde voor het toen in het pand gevestigde City Park Hotel en restaurant Oporto. ,,Dat is ook logisch. We zijn sindsdien blijven groeien. We begonnen met vijf man personeel, inmiddels heeft het bedrijf 65 medewerkers.”

Horeca-imperium groeit verder

De Roo is al eigenaar van restaurant De Hemel en foodbar De Pelgrim. Met de overname van Credible bouwt hij verder aan een klein Nijmeegs horeca-imperium. Of hij geen concurrent van zijn eigen zaken wordt? ,,Integendeel. Bij De Hemel branden we bijvoorbeeld koffiebonen die bij Credible gebruikt kunnen worden. En De Hemel beschikt in tegenstelling tot Credible over vergaderruimtes. Door samenwerking tussen de diverse locaties kunnen ze elkaar juist versterken.”

