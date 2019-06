Loiza Lamers draagt weinig kleding en voetballer Alexander Büttner wordt op z’n plek gezet

Code oranje: doorgaan Avondvier­daag­se opnieuw onzeker

12:05 NIJMEGEN - Voor de tweede keer in vier dagen is het spannend of de Avondvierdaagse in Nijmegen van start kan gaan. Verschillende weerstations voorspellen voor vanavond onweersbuien boven het parkoers. Het KNMI heeft voor het oosten van het land ‘code oranje’ afgegeven. De organisatie beslist rond 16.30 uur of er gelopen kan worden.