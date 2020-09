Lokaal wél nog schaarste aan beschermingsmiddelen in de zorg

coronavirus Bijna duizend besmettin­gen in week tijd in regio, kijk op deze kaart hoe het zit in jouw gemeente

9:11 NIJMEGEN - De opmars van het coronavirus is goed te voelen in de Gelderlander-regio. In grote delen van Gelderland, Noord-Oost-Brabant, Noord-Limburg en de Utrechtse Heuvelrug werden in totaal 955 besmettingen gemeld.