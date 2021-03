Loket met koffiebekers die je gewoon in de Waal kunt gooien: ‘Coffee to throw’

Zo saai als de campagne verliepen de verkiezin­gen in Nijmegen zeker niet

17 maart NIJMEGEN - Soms ging het enorm mis. Soms was het verwarrend. Soms was het geweldig. Saai was het zeker niet, voor iedereen die zich in Nijmegen bezighield met de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Dit zijn vrij onvoorspelbare verkiezingen.’’