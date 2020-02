Losgeslagen man slaat in razernij vrouw bont en blauw en vernielt autoruit

Ook het ritje naar het ziekenhuis achterop de brommer van die vriend is uit zijn geheugen gewist. Merkwaardig, want onderweg ging hij toch als een losgebroken Bokito tekeer waarbij hij willekeurig slachtoffers onder volslagen onschuldige passanten maakte.



Bizar genoeg gingen de remmen pas echt los op het moment dat hij erin slaagde om langs die vriend heen zelf in de remmen te knijpen. Het tweetal kwam toen abrupt tot stilstand en viel bijna ondersteboven.



‘Absoluut geen drankprobleem’

,,Heeft u een alcoholprobleem?”, vraagt rechter Leemreize. ,,Absoluut niet”, zegt de verdachte beslist. ,,Ik drink hooguit een keer per week. Maar het is dieptriest.”



Daarmee doelt hij op zijn eigen gedrag toen hij eenmaal van de brommer was afgestapt. Ondanks pogingen van zijn vriend hem in bedwang te houden, duwde hij scheldend en schreeuwend twee toevallig passerende fietsers van de weg. Daarna kreeg hij de auto van mevrouw B. in het oog, bij een pompstation. Vanuit het niets gaf hij zo’n harde klap op de voorruit dat er een grote ster achterbleef.



Vervolgens vloog hij op een paar mensen af die net van hun werk kwamen. Lukraak stortte hij zich op mevrouw S., die eerst een vuistslag tegen haar kaak kreeg en daarna in elkaar dook onder een regen van slagen en klappen.