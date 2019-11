Lotte verloor haar vriend (32) aan kanker en schreef een boek: ‘Ik leerde dat de dood ook iets goeds meebrengt’

‘Ik ben Lotte en ik heb een verhaal over hoe ik mijn vriend – 32 toen - verloor aan een hersentumor. Hoe hartverscheurend sommige momenten ook waren, het is geen treurig verhaal. Het is vooral een fris geluid. Over dat we, als we de dood dichterbij ons houden, onze kwaliteit van leven kunnen verhogen. Mij is het overkomen. Die boodschap wil ik verspreiden.’

Bijzondere mail

Bijzonder. Die kwalificatie verdient de e-mail die Lotte de Schouwer kort geleden naar de redactie van deze krant stuurt op zijn minst. ‘De dood omarmen’; ‘sterven als iets moois zien’; ‘zonder overlijden is het leven niets waard’.

Óók die kreten neemt de Nijmeegse in de mond als ze spreekt over haar boek Overlijdensberichten dat ze eind dit jaar met behulp van crowdfunding op de markt wil brengen. Schokkend? ,,Ik kan me voorstellen dat sommige mensen mijn woorden zo ervaren’’, antwoordt De Schouwer vanuit haar appartement in Nijmegen-Noord.

Michiel

Op meerdere plekken in de woning prijken foto’s van haar geliefde Michiel van Dorsten die vorig jaar augustus overleed. Ze knikt naar een van die afbeeldingen. ,,Hij was al ziek sinds zijn achttiende en in april 2018 hoorden we dat het einde snel naderde. In die laatste maanden heb ik hem intensief verzorgd en samen met hem en zijn familie heel open gepraat over de aanstaande dood.

Voelde intens en uniek. Door de reacties van anderen kwam ik er in die periode achter dat het taboe op overlijden in onze samenleving enorm is. Het liefst zwijgen we de dood, dood. Er iets positiefs uithalen of een grapje over maken lijkt verboden.’’

Dat is zonde meent De Schouwer. ,,Want de dood geeft ons leven betekenis.’’ Het boek, een met tekeningen en gedichten geïllustreerde beschrijving van haar laatste weken met Michiel, is behalve een ode aan haar vriend en vorm van rouwverwerking dan ook vooral een oproep om de dood een grotere plek te gunnen in de maatschappij.

Quote Zonder sterfelijk­heid verdwijnt de urgentie van het leven. Wat is er dan nog aan?

‘Dood verrijkt ons leven’

De dood verrijkt ons leven op meerdere manieren, betoogt De Schouwer. ,,Kijk alleen al naar hóe we leven. Alles wat we dagelijks doen, wordt indirect bepaald door de sluimerende aanwezigheid van het einde. Omdat we ooit overlijden hebben we een ingebouwde tijdsklok. Een drive om iets van ons beperkte verblijf op aarde te maken. Toen Michiels tijd op raakte, voelde ik me meer dan ooit levend. Zonder sterfelijkheid verdwijnt de urgentie van het leven. Wat is er dan nog aan?’’

Volgens De Schouwer toont juist de dood hoe waardevol het leven is. ,,Michiel gaf mij meer zelfvertrouwen en maakte me een ander mens. Na zijn overlijden ben ik me gaan realiseren dat hij – zolang ik leef – nooit helemaal sterft. De dood kan je laten zien hoeveel moois en hoeveel liefde je samen gedeeld hebt. Dat hoef je niet te verzwijgen. Herdenken is goed. Daar zou meer plaats voor mogen zijn in het openbare leven.’’

Open zijn over eindigheid

De Schouwer – niet gelovend in welke God dan ook – meent dat open zijn over de eindigheid voor een prettiger bestaan zorgt. ,,Je voorkomt ermee dat mensen in eenzaamheid lijden omdat ze met hun verdriet geen raad weten; je neemt angst weg voor iets dat tóch onvermijdelijk is én – heel cliché – ja gaat inzien hoe bijzonder het alledaagse is. Geniet bewust van doorsnee momenten samen. Van een wandeling met de hond. Een kopje koffie. Spreek wat vaker uit dat je van iemand houdt. Voor je het weet is alles voorbij.’’

Quote Spreek wat vaker uit dat je van iemand houdt, voor je het weet is alles voorbij

Begrijp haar niet verkeerd, benadrukt De Schouwer. Ze vindt niets positiefs aan de dood van kinderen, oorlogsslachtoffers of ieder ander die plotseling uit het leven weggerukt wordt. Zelf was ze ook veel liever oud geworden met haar Michiel. ,,Maar dat de dood onomkeerbaar onderdeel is van ons leven is een feit’’, besluit ze. ,,Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Anders komt de klap op het moment dat het einde dáár is extra hard aan.’’