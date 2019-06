Lubach komt volgende maand terug naar Nijmegen

Site Avondvier­daag­se kapot, maar er wordt gewoon gewandeld

16:50 NIJMEGEN - De Avondvierdaagse in Nijmegen gaat vanavond gewoon van start. Doordat het beheergedeelte van de website avondvierdaagse-nijmegen.nl onbereikbaar is, kan de waarschuwingstekst van gisteren niet worden aangepast. Het levert de organisatie deze woensdag zo’n 50 telefoontjes per uur op, van ongeruste ouders, scholen en opa’s en oma’s.