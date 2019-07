Luidruchtig Nijmeegs speelveldje is opeens wereldnieuws: ‘Een herkenbaar en universeel probleem’

The Waterboys met clubtour in Doornroos­je

19:33 NIJMEGEN - De Britse band The Waterboys, vooral bekend van de hit The whole of the moon, geeft op 17 november een concert in Doornroosje. Het is voor het eerst dat de band in Nijmegen optreedt. Tijdens een korte clubtour door Nederland spelen ze ook in 013 in Tilburg en in Het Paard in Den Haag.