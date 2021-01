Luxe vlees dat je normaal alleen in restaurant eet te koop in ‘snoepwinkel’ voor de gewone klant

In hun ‘slagersatelier’ Janssen Vlees & Vleeswaren hebben ze straks achthonderd tot duizend stukken vlees per week in de vriezer. Ruim 4000 kilo. De typisch Duitse bockworst, wagyuvlees van het stressvrije rund, ibericovlees van het Spaanse varken en de tomahawk zijn luxe vleeswaren die normaal niet verkrijgbaar zijn in de supermarkt, maar wél bij deze slagerswinkel in Nijmegen.



Toegankelijk vlees

,,Wij vinden dat kwalitatief hoogwaardig vlees voor iedereen toegankelijk moet zijn", zegt eigenaar Janssen. ,,Dit kunnen we goedkoop aanbieden, omdat we dicht bij de bron staan. Het komt namelijk rechtstreeks van de (buitenlandse) boer.”



Dagelijks verkopen ze vlees op palletbasis, voor de groothandel. ,,Particulieren vroegen zich afgelopen zomer af wat wij voor hen konden betekenen voor in eigen keuken of op de barbecue.”