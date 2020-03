Maanden uitstel voor besluit over versmalling Graafseweg

De gemeenteraad beslist nu op zijn vroegst tijdens de vergadering van 10 juni over de versmalling. Eigenlijk zou woensdagavond (1 april) al een beslissing vallen. Maar vanwege de coronacrisis is de raadsagenda voor de komende twee maanden zoveel mogelijk schoon geveegd.

De politiek moet zich buigen over de vraag of al dat niet rijbanen geschrapt gaan worden op een deel van de Graafseweg. Dat zou voor minder drukte en overlast kunnen zorgen.

Crisis zorgt voor rust op weg

Buurtbewoonster Nancy Berendsen heeft begrip voor dat besluit. Door de coronacrisis is het sowieso minder druk op Graafseweg, ziet zij. ,,Komt doordat veel mensen thuis werken. Als aanwonende is het heerlijk rustig. Wat dat betreft maakt het uitstel weinig uit. Al moet er wel wat gebeuren: er wordt hier nog steeds geracet.”

De Graafseweg is niet het enige punt dat in de ijskast van de Nijmeegse politiek belandt. Ook de discussies over onder meer drukte op de Mauritssingel in Lent, een mogelijk verbod op biomassa en de energietransitie zijn op de lange baan geschoven. De gemeenteraad neemt voorlopig alleen besluiten over ‘onderwerpen die geen uitstel kunnen hebben’.