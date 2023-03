Maart roert zijn staart: dit is de weersverwachting voor de lente in Nijmegen

indebuurt.nlTijdens de lente zien we in Nijmegen ontluikende bloemen, jonge blaadjes en blatende lammetjes. Weg met die grijze winter! Maar wat kunnen Nijmegenaren qua weer verwachten de komende lentemaanden?

De meteorologische lente begint op 1 maart, al bijna dus! Kunnen Nijmegenaren ook direct van lenteweer genieten? Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.nl: “In Nijmegen kun je een normale lente verwachten. Dat houdt in dat de temperaturen in maart overdag eerst 7 tot 9 graden zijn en aan het eind van de maand 10 tot 12 graden. Daarbij is het vaak wisselvallig, maar lijkt droog weer de eerste helft van de maand te overheersen. Tijdens een zonnige dag kan het best warmer worden, maar de autoruiten zullen ’s ochtends soms ook nog gekrabd moeten worden.”

Kan kouder voelen

Ondanks dat het een normale lente is, kan het volgens Jaco kouder voelen. “Veel Nijmegenaren ervaren zo’n normale lente als fris, omdat we deze eeuw vooral zachte lentes gewend zijn. Sinds 2000 verliep 70 procent van de lentes zachter dan gemiddeld, 17 procent van de lentes verliep normaal en slechts 13 procent koud.”

Grillig weer in Nijmegen

Volgens Jaco zijn de weersvoorspellingen van de lente een grove schets. De weersverwachting voor maart is zorgvuldiger dan die voor mei. Toch hebben lenteseizoenen altijd één ding gemeen met elkaar: het weer is grillig. Door de sterker wordende zon wordt het geleidelijk warmer, maar tegelijk ligt de kou ook nog op de loer. “De wind hoeft zeker in het begin van de lente maar even uit het noorden te waaien of we hebben te maken met winters weer. Een zuidenwind kan aan het eind van de lente al zomerse warmte in ons land brengen.”

Zit je als Nijmegenaren om een praatje verlegen, kun je altijd over het weer beginnen. De lente is bij uitstek een prima gespreksonderwerp, omdat het zo grillig kan zijn. Met deze weerspreuken kom je wat verder dan ‘wat is het koud, hè’ of ‘wat regent het toch al lang in Nijmegen, hè’.

Maart niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat. – Bij dit lenteweer kunnen landbouwproducten goed groeien. Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen. – Laten we het niet hopen! Sneeuwt april nog op onze hoed, het is voor de druiven en het koren goed. – Ook in april kan het nog sneeuwen, maar het schijnt wel goed voor de landbouw te zijn. April doet wat het wil. – In april kunnen alle weerstypen voorkomen: sneeuw, warmte, regen. Is het weer in mei te mooi dan ziet de schuur maar weinig hooi. – Als het in mei (te) droog is, is het niet goed voor de producten van het land. De zonne in de meie, zet oude lieden aan het vrijen. – Dit kun je misschien beter vragen aan je (groot)ouders…

Droogste maand in Nijmegen

Een ander ding dat lentes altijd gemeen met elkaar hebben, is dat het het droogste seizoen van het jaar is. “April is de droogste maand van het jaar met landelijk gemiddeld 41 millimeter neerslag. In mei valt (net als in maart) gebruikelijk 56 millimeter regen”, aldus Jaco. Over regen gesproken: wat de natste maand in Nijmegen is, lees je in dit artikel.

