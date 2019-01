Maarten van Rossem is mopperig, maar gelukkig: ‘Somber? Dat is gewoon mijn gelaat in ruste’

WAGENINGEN/NIJMEGEN - Als jurylid bij spelprogramma De Slimste Mens moppert hij wat af. Toch is Maarten van Rossem best gelukkig. ,,Maar ik heb nu eenmaal weinig appreciatie met wat de meeste Nederlanders geweldig vinden.” Hij schreef een boekje over de geluksmomenten in zijn leven, dat zich onder meer afspeelde in Wageningen en Nijmegen.