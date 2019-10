Maasziekenhuis Boxmeer en CWZ Nijmegen scoren opnieuw forse onvoldoende bij ‘financiële stresstest’: ‘Herstel zet door’

De halve wereld ligt in Nijmegen op de kade

11:21 NIJMEGEN - Het is een onbekende grootheid, maar Nijmegen fungeert als spil in een heuse wereldhandel. Bij de containerterminal van BCTN, dat per jaar 80.000 containers verwerkt, komt alles voorbij. Van taugé uit Cambodja tot inlegkruisjes uit China.