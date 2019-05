Maatregelen om fietsers op Waalbrug te beschermen nog niet voldoende

VIDEO Een terrasbier­tje, kaas en een taartje; Nijmegen heeft een ode aan de Romeinen

21:03 NIJMEGEN - Nijmegen is sinds vandaag weer een drietal streekproducten rijker: Romeinse Kaas, een taartje met de naam Het Romeintje en een terrasbier genaamd Blonde Romein. Ze werden donderdagmiddag gepresenteerd in het Schipperscentrum KSCC in de Nijmeegse Waalhaven,