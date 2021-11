MAFS-trouwambtenaar Mariëlle woont in tiny weddinghouse: ‘Ook kandidaten zijn op visite geweest’

video Fabrieken die regels overtreden krijgen bijna nooit boete: ‘Vrees voor ernstige gevolgen milieu’

Bedrijven in Nederland kunnen vrijwel straffeloos milieuovertredingen begaan. In grote delen van Nederland, waaronder Brabant, krijgen ze weinig controles. Als inspecteurs wel een overtreding vaststellen, blijven boetes bijna altijd uit, zoals in Gelderland.

17 november