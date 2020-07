Magere introductie in studentensteden: eerstejaars leren elkaar kennen achter de laptop

Kinderart­sen-in-opleiding gaan stage lopen in Tanzania

30 juli NIJMEGEN - Kinderartsen-in-opleiding van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen gaan stage lopen in Tanzania. ,,Ze gaan drie maanden medische ervaring opdoen in een land met schaarse medische middelen en patiënten die vaak kwetsbaar zijn”, aldus het ziekenhuis.