Maher (25) zette mondkapje iets te laat op en werd hardhandig overmeesterd op station Arnhem: ‘Ik raakte in paniek’

Het is al weer enkele weken geleden gebeurd, maar Hajj Kaddour is er nog dagelijks mee bezig. ,,Mijn ribbenkast doet nog zeer.’’ En pas afgelopen week heeft hij, met behulp van Nederlandse vrienden, een klacht ingediend bij de NS.



Wat er precies gebeurd is? ,,Ik moest naar Amsterdam, voor mijn staatsexamen Nederlands.’’ Een half jaar had hij er op moeten wachten. ,,Door corona’’, vertelt de student die tandarts wil worden en nu ter voorbereiding daarop voor tandartsassistent leert. ,,Het examen heb ik voor mijn studie nodig.’’



Hij checkte met zijn ov-kaart in en spurtte naar de trein. ,,Ik was laat.’’ Bij het binnenstappen van de trein bemerkte hij dat hij zijn mondkapje nog niet op had. ,,Heb 'm meteen gepakt en opgezet, gelukkig was er niemand in de buurt.’’’