'Maja de Bij' (80) kán niet stilzitten

Bijtende rottweiler nog altijd spoorloos, moeder wanhoop nabij

15:45 NIJMEGEN - Van de rottweiler die vorige week vrijdag een peuter in Nijmegen-Noord ernstig verwondde, ontbreekt nog ieder spoor. Dat stelt de politie in een reactie donderdagmiddag. De moeder van het 3-jarige slachtoffer is inmiddels de wanhoop nabij: ,,Het gaat helemaal niet goed met mijn zoontje. Ik vind het onvoorstelbaar dat iemand de hond bewust weghoudt van de politie: dat is gewoon crimineel gedrag."