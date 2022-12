Maken inwoners zich zorgen over wolf in Lent? ‘Als mijn kinderen buiten gaan spelen, vind ik dat niet zo prettig’

Wolf in Liemers en Betuwe kan dezelfde zijn: ‘Dier kan goed zwemmen, maar óók brug over zijn gelopen’

AERDT - De wolf die in Aerdt vermoedelijk een kalf heeft gedood, kan best hetzelfde dier zijn dat zondag in Huissen is gefilmd. Wolven kunnen namelijk heel goed zwemmen, maar het dier kan ook de rivier zijn overgestoken door over een brug lopen.

14 december