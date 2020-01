Makkelijk iemand vinden voor bijles, als een soort Airbnb

Verontwaar­di­ging over blunder arbitrage nog groot bij NEC en vooral bij ‘doelpun­ten­ma­ker’ Flemming

19 januari NIJMEGEN - Een dag na de wedstrijd tegen MVV (0-0) kan Zian Flemming er nog niet over uit, dat zijn winnende goal niet toegekend is. ,,Iedereen in het stadion zag dat de bal over de doellijn was. Behalve de scheidsrechter dan.’’