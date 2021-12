Maliha (29) had in Afghanistan drie banen: ‘Nooit gedacht dat ik vluchteling in een tent zou worden’

Maliha (29): ,,In Afghanistan had ik drie banen. Ik was advocaat, werkte als vluchtelingwerker op de Deense ambassade en gaf les. Ik had niet gedacht dat ik zelf als vluchteling in een tentenkamp zou belanden. Ik studeerde rechten op de universiteit en wilde zelfvoorzienend zijn.”



,,Ik deed ook vrijwilligerswerk bij een organisatie die zich inzette voor straatkinderen. Die moesten geld verdienen voor hun familie door spullen te verkopen, schoenen te poetsen of te bedelen. Wij haalden ze van straat en leerden ze dingen waardoor ze hun familie op een andere manier konden onderhouden.’’