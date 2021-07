Man (19) uit Elst opgepakt voor vechtpartij op Plein 44 in Nijmegen, auto vernield

Twee jaar lang moest Josine leven zonder lift: ‘Eindelijk krijg ik mijn leven terug’

22 juli NIJMEGEN - Ze is een van de nieuwe bewoners van de eengezinswoningen in Woenderskamp, de nieuwe wijk in Lent. Voor Josine Caspers is het zoveel meer dan een dak boven haar hoofd. Want dit huurhuis van woningcorporatie Talis heeft - heel bijzonder - een lift. Josine kan niet zonder.