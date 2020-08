Man (22) betaalde met valse briefjes van 50 euro: 140 uur taakstraf

Het gesprek Filosoof en ex-Denker des Vaderlands: ‘Mensen gaan niet dood aan corona, het virus geeft ze een zetje’

16 augustus Het coronavirus dat de hele wereld in de greep heeft en duizenden mensenlevens kost, is slechts een virus vóór het virus. Dat is de overtuiging van René ten Bos, filosoof, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig Denker des Vaderlands.