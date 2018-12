Man (22) uit Nijmegen bewerkt station Goffert van onder tot boven met klauwhamer

De vernieling is de tweede in een maand tijd. Op 15 november werd er voor de eerste keer glaswerk vernield op het station. Of beide vernielingen met elkaar te maken hebben, is niet bekend.



Een medewerker van Ruttengroep, het bedrijf dat het onderhoud op stations voor Pro Rail beheert, wist niet wat hij zag. Hij was druk bezig met het bestickeren van de plekken waar schade was ontstaan. Sommige stickers werden vlakbij eerdere stickers geplakt, waar de datum 15-11-2018 nog op vermeld staat.