Man (27) vertelt hoe kopschoppers hem gebroken kaak trapten in Nijmegen: 'Dit was drie jongens, op één iemand’

NIJMEGEN - Een 27-jarige Nijmegenaar heeft een hersenschudding en een gebroken kaak opgelopen toen hij door drie mannen op 5 november op het Keizer Karelplein in elkaar geslagen werd . Dinsdagavond deed hij zijn schokkende verhaal in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

,,Ik vind het nog steeds spannend om alleen naar buiten te gaan.’’

Aan het woord is een 27-jarige Nijmegenaar met blonde krullen. Te zien is dat hij met moeite praat. In zijn mond zijn elastiekjes zichtbaar. De man werd op vrijdag 5 november rond middernacht op het Keizer Karelplein in Nijmegen in elkaar geslagen en getrapt door drie mannen.

De 27-jarige was met vrienden wezen stappen bij café Twee Keer Bellen. Rond middernacht gingen alle cafés dicht en ging iedereen tegelijk de straat op. De 27-jarige pakte zijn fiets om hetzelfde te doen.

Excuses

Op het Keizer Karelplein werd hij aangesproken door drie mannen en een vrouw. De mannen zeiden dat hij in het café tegen hen was aangebotst. De man zei dat hij van niets wist, maar bood toch zijn excuses aan. De zaak dreigde te escaleren, maar een omstander mengde zich in de ruzie. Daarop leek de zaak gesust.

Even later ontstond toch een vechtpartij. De 27-jarige werd tegen de grond geslagen. De vrouw probeerde de vechtpartij te stoppen, maar dit lukte niet. De drie mannen bleven op het slachtoffer inschoppen, zelfs toen hij bewusteloos was. Een getuige zegt dat één van de mannen ‘schopte alsof zijn hoofd een voetbal was’.

De omstander mengde zich weer in het geweld. Samen met de vrouw lukte het hem de eenzijdige vechtpartij te stoppen. De mannen en de vrouw renden weg, over de Van Schaeck Mathonsingel richting het station.

Quote Dit was geen vechtpar­tij. Dit was drie jongens die op één iemand...ik was alleen

Signalement

Kort voor de mishandeling had een agent bij café Twee Keer Bellen een groepje van drie mannen en een vrouw gesproken. Een van de mannen zei dat hij boos was omdat iemand in het café tegen hem aan was gelopen. Hij voldeed aan het signalement van een van de latere kopschoppers. De agent zei dat hij beter naar huis kon gaan. De man zei daarop ‘dat hij inderdaad beter naar huis kon gaan, naar Zutphen’.

De politie vermoedt nu dat de daders uit Zutphen komen. Het gaat om drie mannen tussen de 20 en 25 jaar. Twee van hen zijn blond. Eén van hen, degene die het langst bleef schoppen, droeg een grijs Nike-vest en witte sneakers. De derde is gezet, heeft een lichtgetinte huid en een baard. De vrouw heeft lang, donkerblond haar.

Het slachtoffer liep een zware hersenschudding en gebroken kaak op. ,,De eerste twee weken zaten mijn kaken stijf op elkaar en kon ik niet normaal eten. Dit was geen vechtpartij. Dit was drie jongens die op één iemand...ik was alleen.”