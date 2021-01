Man (37) is slachtoffer schietpartij Nijmeegse flat

We gaan beginnen met prikken: eerste verpleeg­kun­di­ge vanmiddag ingeënt in Nijmegen

8:43 NIJMEGEN - Als laatste in Europa, maar woensdag wordt ook in Nederland begonnen met het vaccineren tegen corona. Bij het Radboudumc in Nijmegen is het vaccin vanochtend gearriveerd per speciale koerier en wordt om 15.00 uur de eerste verpleegkundige ingeënt. In de ziekenhuizen Rijnstate in Arnhem en Slingeland in Doetinchem worden later op de dag de eerste spuiten gezet.