Man (42) verdacht van poging tot moord in Nijmegen; hij zou ex meerdere keren met mes hebben gestoken

Dat is gebleken tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Zutphen. Daarbij kwam aan het licht dat de 42-jarige verdachte al een contactverbod had, maar zijn ex-partner op 18 mei tóch opzocht in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. In een appartementencomplex aan Meijhorst 24e straat vond vervolgens rond 22.00 uur een steekpartij plaats. Het slachtoffer liep daarbij wonden in borststreek en buik op.