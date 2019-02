Man (44) uit Nijmegen verleidde gamende jongens met virtueel geld

Begeleid wonen

Eigenlijk had het verleiden van de twaalfjarige jongen begin 2017 toen in de berechting meegenomen moeten worden. Dat is niet gebeurd. De officier van justitie kon gisteren niet meer dan een werkstraf van veertig uur eisen. Daarnaast vroeg ze nog eens een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar met de verboden als bijzondere voorwaarde met een extra lange proeftijd van vijf jaar.

Chatgesprekken

De verdachte erkende het allemaal op de rechtbank. Hij was hoofdbeheerder van het spelletje en kon dus bepaalde rangen uitdelen. Hij was in gesprek geraakt met de jongen en had op een gegeven voorgesteld te kletsen op skype. Vervolgens had hij hem gemanipuleerd, erkende hij. Hij had vier filmpjes gekregen. Hij had de jongen gezegd dat hij het niet aan anderen mocht vertellen.