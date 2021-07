Man (69) overlijdt in ziekenhuis na zware aanrijding in Nijmegen

Jans­sen-prik zonder afspraak in het Goffertsta­di­on in Nijmegen

13 juli NIJMEGEN - Prikken zonder afspraak. De GGD stelt deze mogelijkheid open voor mensen voor wie het moeilijk is om een vaccinatie te regelen. Zij kunnen van donderdag tot en met zondag terecht in het Gofferstadion, van 8.00 tot 13.00 uur. Het vaccin dat wordt gebruikt is Janssen. Daarmee ben je met één prik volledig gevaccineerd. Na twee weken is de vaccinatie werkzaam.