Man (72) uit Beuningen komt om door eenzijdig ongeluk in Nijmegen

Annabel en haar huisgeno­ten kunnen niet meer samenwonen na brand: ‘Trauma verwerken is dan lastig’

16 februari NIJMEGEN - Zeven Nijmeegse studenten kregen begin februari de schrik van hun leven. Een heftige brand in hun huis in de Lange Hezelstraat en plotseling staan ze op straat. De kamers zijn onbewoonbaar, inmiddels is een inzamelingsactie voor de studenten gestart. Huiskat Mootje voelt zich al wat beter, maar krijgt nog steeds antibiotica. Studente Annabel vertelt over de bewuste avond en wat erop volgde.